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Консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая выиграли тендер на строительство электростанции

Крупнейшую в мире солнечную электростанцию планируют запустить в Дубае

© AFP/ CRISTINA QUICLER
В мире
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Консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая выиграли тендер на строительство электростанции.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором (concentrated solar power), сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на эмиратское издание The National.

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Согласно изданию, мощность электростанции составит 700 мегаватт. Высота сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей — "солнечного коллектора" — составит 260 метров. Это самое высокое подобное сооружение в мире на настоящий момент.

В тендере на строительство электростанции победил консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая. Стоимость строительства оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году.




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