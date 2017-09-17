Абхазская диаспора встретилась со студентами-соотечественниками

Представители абхазской диаспоры в Москве рассказали студентам-первокурсникам о культурных событиях, которые землячество организовывает в российской столице.

СУХУМ, 17 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская диаспора в Москве в воскресенье 17 сентября встретилась со студентами-первокурсниками из Абхазии, поступившими в московские вузы, рассказал Sputnik второй секретарь посольства Абхазии в Москве Дамей Гицба.

© Фото: из личного архива Наалы Хибба Абхазская диаспора в Москве: истоки и современность в дипломной работе Наалы Хибба

"Это добрая ежегодная наша встреча с первокурсниками. Мы познакомились с первокурсниками, взяли у них контакты, чтобы в дальнейшем наши ребята не терялись. К сожалению, и такое случается, что порой, когда мы хотим пригласить наших студентов на какое-либо мероприятие, которое проводит диаспора, мы не можем их найти. Чтобы этого избежать, чтобы оперативно находить наших студентов во время встреч, проводимых посольством и землячеством, мы записали контакты, название вузов, факультетов, чтобы постоянно быть на связи. Также мы оставляем и свои телефоны, чтобы они нам звонили, если возникнут какие-либо проблемы", — отметил он.

По словам Дамея Гицба, студентам-первокурсникам особо тяжело приходится в первый год обучения.

"Есть, конечно, ребята, которые и раньше выезжали за пределы Абхазии, но есть и такие, которые на долгое время не отлучались из дома. Им тяжело в таком большом городе, как Москва – город возможностей и город соблазнов. Наша задача – направлять их в нужное русло, подсказывать, помогать. Для этого мы здесь и есть", — сказал второй секретарь посольства Абхазии.

Как рассказал Гицба, если у студентов возникают проблемы с общежитием или обучением, то диаспора всегда готова помочь.

"Мы, конечно, не всемогущие, но попробовать решить проблему студентов мы всегда готовы", — отметил он.

Представители диаспоры также рассказали первокурсникам о культурных событиях, проводимых посольством и абхазской диаспорой в российской столице.

"Татьяна Гулиа (советник посольства Абхазии в РФ — ред.) рассказала нашим студентам о театрах в Москве, о наших ребятах, которые учатся в театральных вузах, какие у них ближайшие постановки", — рассказал Гицба.

В конце встречи студентам были вручены билеты на спектакль "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера.