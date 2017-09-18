Анонимы угрожали "взорвать" десять ТЦ в Москве

Волна анонимных звонков о "минировании" продолжается в РФ уже неделю, только в российской столице за это время угрозы касались более 50 объектов.

СУХУМ, 18 сен — Sputnik. Анонимные звонки об угрозе взрыва получили более десяти торговых центров в Москве, было эвакуировано семь тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Несколько тысяч человек эвакуировали в городах РФ из-за угроз о взрывах

Накануне неизвестные позвонили в ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо!", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках и других сообщили о бомбах. Сотрудники полиции проверили более десяти торговых объектов, но угрозы не подтвердились.

Согласно информации СМИ, из ТЦ были эвакуированы порядка семи тысяч человек. В частности, из "Охотного ряда" — две тысячи посетителей, тысяча — из "Хорошо!".

Напомним, волна анонимных звонков о "минировании" охватила Россию в начале прошлой недели — неизвестные сообщают о бомбах, заложенных в различных административных и торговых зданиях. После обследования всех "заминированных" объектов угроза взрыва не подтверждается.