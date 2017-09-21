Обыски и аресты: полиция Испании пытается сорвать референдум в Каталонии

В Каталонии проходят обыски и задержания в связи с "референдумом о независимости", который противоречит конституции Испании.

СУХУМ, 21 сен — Sputnik. Полиция Испании задержала 12 человек во время спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местные СМИ.

Среди задержанных — сотрудники Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета (CTTI), управления по социальным вопросам, управления экономики и финансов и управления иностранных дел. Некоторые из арестованных были связаны с распространением материалов о референдуме.

Ранее сообщалось, что сотрудниками испанской Гражданской гвардии задержан заместитель вице-председателя каталонского Женералитета (правительства — Sputnik) Хосеп Мария Хове.

Также стало известно, что МВД Испании подтвердило информацию о проводимых Гражданской гвардией обысках в Каталонии.

В заявлении ведомства говорится, что правоохранители проводят служебные мероприятия по сбору доказательств и улик о подготовке референдума. Эти действия проходят в рамках расследования.

Как сообщалось ранее, власти Каталонии намерены провести референдум о независимости 1 октября. Этот референдум не признает испанское правительство.

В свою очередь Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых каталонским правительством. Это значит, что все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.