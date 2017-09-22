Ракетами "Калибр" по террористам в Сирии: подлодка РФ нанесла удар

Пуск ракетам "Калибр" по сирийским террористам был совершен из Средиземного моря в 10:11.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород" совершила пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама", — говорится в сообщении.

Целями для поражения стали объекты боевиков "Джебхат-ан-Нусры"* в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, отмечает Минобороны.

Террористы "Джебхат-ан-Нусры"* 19 сентября предприняли наступление близ города Хама, им удалось вклиниться в оборону сирийской армии на 12 километров. Одной из главных целей боевиков был захват подразделения российской военной полиции, выполнявшего задачи на наблюдательном пункте для контроля за деэскалацией. В окружении оказались 29 российских военнослужащих.

В результате действий сил специальных операций, военной полиции и сирийского спецназа кольцо окружения удалось прорвать, и взвод военной полиции без потерь вышел в район расположения правительственных войск. В ходе операции трое россиян из сил специальных операций получили ранения.