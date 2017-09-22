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Спуск на воду головного атомного ледокола проекта Арктика в Санкт-Петербурге

Самый мощный атомный ледокол "Сибирь" спустили на воду

© Sputnik. Святослав Акимов
В мире
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В торжественной церемонии приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. В пятницу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220, сообщает РИА Новости.

Корпус атомохода освятил батюшка. Затем председатель Счетной палаты Татьяна Голикова "благословила" "Сибирь" — разбила бутылку крымского шампанского о борт ледокола.

Сотрудники завода после этого перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус "Сибири" на стапеле, и атомоход под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы.

Теперь будет продолжаться достройка ледокола. Срок сдачи атомохода – ноябрь 2020 года. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" (его предстоит сдать в первой половине 2019 года), идет сооружение второго серийного атомного ледокола проекта 22220 "Урал" (срок его сдачи – ноябрь 2021 года).

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.

Атомоходы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.





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