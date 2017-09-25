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Актер Колин Ферт, архивное фото

Колин Ферт получил итальянское гражданство из-за Brexit

© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
В мире
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Обладатель "Оскара" является ярым противником выхода Великобритании из ЕС и настаивал на предоставлении ему двойного гражданства.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Британскому актеру Колину Ферту предоставили итальянское гражданство, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на The Guardian.

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Прежде Ферт утверждал, что Brexit — это "катастрофа непредсказуемого масштаба". Агент актера не подтвердил, но и не опроверг, что актер подал на двойное гражданство именно из-за результатов референдума. По словам представителя Ферта, это было семейное решение, актер желает иметь такое же гражданство, как и его супруга-итальянка.

Ферт женат на итальянском продюсере и режиссере Ливии Джуджолли уже 20 лет. У них двое детей. Большинству зрителей актер стал известен благодаря роли в британской экранизации романа "Гордость и предубеждение".

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня, после чего бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Его место заняла Тереза Мэй, лидер консервативной партии Великобритании. В марте 2017 года она подписала письмо с уведомлением к властям ЕС о намерении Британии покинуть организацию.




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