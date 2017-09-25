РУСДРАМ представит "Пять вечеров" на Володинском фестивале в Санкт-Петербурге

На имя гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба пришло письмо с приглашением принять участие в престижном Володинском фестивале в Санкт-Петербурге со спектаклем "Пять вечеров".

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Спектакль "Пять вечеров" Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера отобран для участия в престижном Володинском фестивале в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года, говорится на сайте РУСДРАМа.

"Отбор спектакля "Пять вечеров" на столь престижный фестиваль в Санкт-Петербурге — свидетельство и результат художественного рывка, который осуществил театр в 36 сезоне. "Пять вечеров" — высококачественный спектакль, которым мы гордимся. Постараемся достойно представить Республику Абхазия на авторитетном театральном смотре в Санкт-Петербурге", — отметил гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Володинский фестиваль — значимое культурное событие в театральной жизни России. Он привлекает интерес не только зрителей и театральных деятелей, но и ведущих театральных критиков России.

Фестиваль состоится 5-10 февраля 2018 года. Спектакль "Пять вечеров" будет показан на сцене Театра на Литейном, в самом сердце культурной столицы России.