Путин и Эрдоган обсудили план взаимодействия по Сирии

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшее взаимодействие и координацию усилий России и Турции в Сирии, отметив, что создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждена сирийская проблематика, в том числе в свете положительных итогов, достигнутых в ходе шестой Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября. Подчеркивалось, что создание четырех зон деэскалации в САР открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны. Отмечена важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении", — говорится в сообщении.