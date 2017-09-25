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Сирийские дети проходят мимо поврежденных зданий в удерживаемом повстанцами городе Думу, на восточных краях столицы Дамаска 27 февраля 2016 года, в первый день соглашения о прекращении огня.

Путин и Эрдоган обсудили план взаимодействия в сирийском направлении

© AFP/ Sameer Al-Doumy
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Ранее о прошедшем между российским и турецким президентами телефонном разговоре сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшее взаимодействие и координацию усилий России и Турции в Сирии, отметив, что создание зон деэскалации в Сирии открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждена сирийская проблематика, в том числе в свете положительных итогов, достигнутых в ходе шестой Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября. Подчеркивалось, что создание четырех зон деэскалации в САР открывает путь к прекращению гражданской войны и политическому урегулированию кризиса на основе принципов суверенитета и территориальной целостности страны. Отмечена важность дальнейшей тесной координации усилий России и Турции на сирийском направлении", — говорится в сообщении.




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