Мисс Мира Ксения Сухинова стала послом доброй воли Абхазии

В ближайшее время Сухинова посетит Абхазию для оказания помощи многодетным семьям.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. В ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" вступила победительница конкурса "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова. В ходе презентации книги "Асду" в МИА "Россия сегодня" замглавы МИД Абхазии Кан Тания заявил, что Ксения станет прекрасным дополнением движения, отметив, что Сухинова имеет значительный опыт в сфере благотворительности.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Асду" и Мисс Мира: в Sputnik прошла презентация романа Алексея Гогуа

"Я приму активное участие в привлечении молодежи в спорт и благотворительность. Абхазия — это невероятно красивое и гостеприимное государство. Последние годы я посвятила защите природы и экологии России. Ранее в рамках благотворительного тура в 30 стран я помогла собрать более 25 миллионов долларов США на благотворительность. Теперь я направляюсь в Абхазию и надеюсь окажу серьезное содействие движению", — отметила Ксения Сухинова.

Обладательница титула "Мисс мира" заявила, что отправится в Абхазию с гуманитарной миссией в ближайшее время.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", созданное в Москве абхазской диаспорой, занимается гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.



