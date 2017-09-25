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Мисс Мира Ксения Сухинова стала Послом доброй воли Абхазии

Мисс Мира Ксения Сухинова стала послом доброй воли Абхазии

© Sputnik.
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Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (37)
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В ближайшее время Сухинова посетит Абхазию для оказания помощи многодетным семьям.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. В ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" вступила победительница конкурса "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова. В ходе презентации книги "Асду" в МИА "Россия сегодня" замглавы МИД Абхазии Кан Тания заявил, что Ксения станет прекрасным дополнением движения, отметив, что Сухинова имеет значительный опыт в сфере благотворительности.

Презентация книги Алексея Гогуа Ас ду
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Асду" и Мисс Мира: в Sputnik прошла презентация романа Алексея Гогуа

"Я приму активное участие в привлечении молодежи в спорт и благотворительность. Абхазия — это невероятно красивое и гостеприимное государство. Последние годы я посвятила защите природы и экологии России. Ранее в рамках благотворительного тура в 30 стран я помогла собрать более 25 миллионов долларов США на благотворительность. Теперь я направляюсь в Абхазию и надеюсь окажу серьезное содействие движению", — отметила Ксения Сухинова.

Обладательница титула "Мисс мира" заявила, что отправится в Абхазию с гуманитарной миссией в ближайшее время. 

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии", созданное в Москве абхазской диаспорой, занимается гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.


Темы:
Движение "Послы доброй воли Абхазии" (37)



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