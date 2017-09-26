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В Китае заблокировали WhatsApp

© Sputnik. Александр Кряжев
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Под Великий китайский фаервол попали и текстовые сообщения популярного мессенджера, пересылать фотографии с помощью WhatsApp было нельзя с июля.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. WhatsApp полностью заблокирован практически на всей территории континентального Китая.

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Хотя приложение WeChat для обмена сообщениями, принадлежащее китайской компании Tencent, более широко используется в стране, многие пользователи WhatsApp жаловались на сбои. Особенно популярен мессенджер у китайских диссидентов, которые предпочитали использовать Whatsapp из-за его сквозного шифрования. 

Для работы в Китае некоторые иностранные технологические компании соблюдали местные правила. В частности, в числе требований к провайдерам: хранение данных пользователей внутри страны, а также блокировка страниц с антигосударственными или "чувствительными" материалами, ограничение контента, связанному с азартными играми. Однако крупнейшие американские корпорации предпочли покинуть китайский рынок. Китайцы с 2009 года не имеют официальной возможности пользоваться  и Facebook, данная социальная сеть принадлежит  одноименной американской компании, которая владеет и WhatsApp. В числе заблокированных веб-сервисов в Китае  Google, YouTube, Instagram, Twitter, сайт "Википедии". 

Усиление цензуры и активизацию китайской системы "Золотой щит", которая действует на материковой части страны с 2003 года, эксперты связывают с предстоящим съездом Коммунистической партии КНР, на котором ожидается переизбрание генерального секретаря партии Си Цзиньпина. 

Прошлый, 18-й Всекитайский съезд КПК состоялся осенью 2012 года. На предстоящем 18 октября  года 19-м съезде нынешние партийные руководители уйдут на пенсию, а в Политбюро Центрального комитета КПК войдут новые лица. Пока неизвестно, кто будут эти люди.




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