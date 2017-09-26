В Китае заблокировали WhatsApp

Под Великий китайский фаервол попали и текстовые сообщения популярного мессенджера, пересылать фотографии с помощью WhatsApp было нельзя с июля.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. WhatsApp полностью заблокирован практически на всей территории континентального Китая.

© Sputnik. Сергей Елкин СМИ: в Госдуму внесут законопроект о запрете использовать Google и WhatsApp

Хотя приложение WeChat для обмена сообщениями, принадлежащее китайской компании Tencent, более широко используется в стране, многие пользователи WhatsApp жаловались на сбои. Особенно популярен мессенджер у китайских диссидентов, которые предпочитали использовать Whatsapp из-за его сквозного шифрования.

Для работы в Китае некоторые иностранные технологические компании соблюдали местные правила. В частности, в числе требований к провайдерам: хранение данных пользователей внутри страны, а также блокировка страниц с антигосударственными или "чувствительными" материалами, ограничение контента, связанному с азартными играми. Однако крупнейшие американские корпорации предпочли покинуть китайский рынок. Китайцы с 2009 года не имеют официальной возможности пользоваться и Facebook, данная социальная сеть принадлежит одноименной американской компании, которая владеет и WhatsApp. В числе заблокированных веб-сервисов в Китае Google, YouTube, Instagram, Twitter, сайт "Википедии".

Усиление цензуры и активизацию китайской системы "Золотой щит", которая действует на материковой части страны с 2003 года, эксперты связывают с предстоящим съездом Коммунистической партии КНР, на котором ожидается переизбрание генерального секретаря партии Си Цзиньпина.

Прошлый, 18-й Всекитайский съезд КПК состоялся осенью 2012 года. На предстоящем 18 октября года 19-м съезде нынешние партийные руководители уйдут на пенсию, а в Политбюро Центрального комитета КПК войдут новые лица. Пока неизвестно, кто будут эти люди.