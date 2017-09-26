Загадочное морское животное нашли на Филиппинах

Тело морского обитателя сильно испортилось, из-за чего эксперты не могут понять его происхождение.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. На берегу острова Лейт (Филиппины) обнаружена десятиметровая туша загадочного морского животного, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на издание Metro.

Выброшенное на берег странное существо заметил гулявший по пляжу житель прибрежного города Маасин Нухнух Капистрано. По информации издания, длина неизвестного обитателя морских глубин достигает 10 метров.

"Я проходил мимо пляжа и сфотографировал существо, меня удивили его размеры", — рассказал 42-летний мужчина.

© Фото: CNN Philippines Загадочное морское существо обнаружено на Филиппинах

​Исследователи затрудняются ответить, что это за существо. Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино предполагает, что волны вынесли на пляж разлагающуюся тушу кита, но не все разделяют его мнение.

Власти сочли останки опасными для жителей острова и отбуксировали их в открытое море.



