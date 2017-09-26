Фонд "Ты супер!" стал партнером проекта "Сбербанк Вместе"

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Благотворительный фонд "Ты супер!", нацеленный на поддержку и развитие творческого потенциала детей, оставшихся без попечения родителей, стал партнером проекта "Сбербанк Вместе", сообщила пресс-служба телеканала НТВ во вторник 26 сентября.

"Проект "Сбербанк Вместе" – это платформа, позволяющая совершать регулярные пожертвования в пользу более чем 100 благотворительных организаций. Сейчас желающих помочь детям стало так много, что мы создали благотворительный фонд "Ты супер!", нацеленный на поддержку всех юных талантов, оставшихся без попечения родителей, на развитие их творческого потенциала", — сказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Он подчеркнул, что из успешной телепрограммы проект "Ты супер!" перерос в настоящее социальное движение, а партнерство со "Сбербанк Вместе" может привлечь внимание большего количества людей к будущему детей.

Фонд основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса "Ты супер!" телеканала НТВ. Телевизионный проект дает возможность талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники – воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. Проект объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазию на проекта представляет вместе с Леоном Каппба еще одна участница Милена Тачулия. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.

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