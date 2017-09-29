12:28 29 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Ситуация в районе Дейр-эз-Зора

Путин: созданы условия для прекращения войны в Сирии

© Sputnik. Михаил Алаеддин
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0

Россия и Турция договорились и далее следовать астанинским соглашениям по зонам деэскалации в Сирии.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о создании условий для прекращения братоубийственной войны в Сирии и возвращении домой сирийского народа к мирной жизни, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер накануне встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Переговоры в узком составе длились более полутора часов, затем продолжились в расширенном составе.

Сирийские дети проходят мимо поврежденных зданий в удерживаемом повстанцами городе Думу, на восточных краях столицы Дамаска 27 февраля 2016 года, в первый день соглашения о прекращении огня.
© AFP/ Sameer Al-Doumy
Путин и Эрдоган обсудили план взаимодействия по Сирии

"Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам", — заявил Путин.

По словам главы государства, установление мира в Сирии — принципиальная вещь не только для жителей республики и региона, но и для всего мира, так как создаются условия для возвращения беженцев домой. "И это принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", — продолжил президент Путин.

Российский лидер добавил, что Москва и Анкара подтверждают готовность следовать астанинским договоренностям по зонам деэскалации в Сирии. Путин напомнил, что это совместная инициатива Росси и Турции, выдвинутая главами государства в мае этого года. Работа по реализации этого проекта, по словам президента, была непростой. "Но, несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата", — сказал Путин.

Он отметил, что реализация вышеупомянутых договоренностей является общим успехом России и Турции.

В свою очередь, Эрдоган по итогам переговоров выразил удовлетворение тем, как проходят совещания в Астане. По словам турецкого президента работа в Казахстане укрепляет перемирие в Сирии. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вентспилс.
    Уйти насовсем

    Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.

  • Стадо коров на лугу, архивное фото
    Унесенные ливнем

    Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.

  • Заморозки
    Желтый код

    В Молдове объявлен "желтый код" в связи с заморозками: в утренние часы местами температура опустится до минус одного градуса по Цельсию.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мужчина посещает занятия йогой в центре бикрам-йоги в Будапеште, Венгрия.
Мир фитнеса: как занимаются спортом в мире
Официальная встреча и неофициальный кофе: как прошел день президента ПМР в Абхазии
Официальная встреча и неофициальный кофе: как прошел день президента ПМР в Абхазии
Самые мощные армии в мире
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia