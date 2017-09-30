Похищенная картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии

Произведение Айвазовского было украдено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Картину Ивана Айвазовского "Вид на Ревель" (оригинальное название — "Море"), похищенную в России еще в 1976 году, сняли с торгов в Швейцарии, сообщается на сайте МВД России.

"Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина И.К. Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 году (оригинальное название — "Море")", — сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, произведение было украдено из собрания музея-заповедника "Дмитровский кремль" в 1976 году.

Она пояснила, что в ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами, лот был снят с торгов.

В настоящее время проводится работа, целью которой является возвращение произведения в Россию.