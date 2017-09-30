Милена Тачулия прошла в следующий тур проекта "Ты супер! Танцы"

Завершился пятый конкурсный день международного шоу "Ты супер! Танцы". 15 танцоров пытались удивить членов жюри своими первыми яркими номерами на проекте.

СУХУМ, 30 сент – Sputnik, Анжелика Бения. Участница из Абхазии 14-летняя Милена Тачулия прошла в следующий тур международного проекта "Ты супер! Танцы".

Абхазский танец "У родника" для Милены — первый номер на шоу. "Выплыв" на сцену статно и очень сдержанно, Тачулия скользила, восхищая грациозным танцем, будто лебедь по водной глади.

Колоритными дополнениями номера Милены были кувшин и аинкьага (деревянные музыкальные инструменты, известные в музыкальном мире как трещотки – ред.)

После выступления Милены ведущий шоу Александр Олешко поприветствовал участницу на абхазском языке: "Бзиара умаз" (Здравствуй, приветственное обращение к мужскому полу – ред.). – "Бзиара шумаз" (верное, приветственное обращение, независимо от пола, возраста и количества собеседников – ред.), – поправила Милена ведущего.

Первой оценивала танцевальный номер член жюри Анастасия Заворотнюк. Анастасии призналась, что ей не хватило в танце сложных элементов, и она нажала на красную кнопку.

Остальные члены жюри Кристина Кретова, Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили с Заворотнюк не согласились и отметили, что танец технически был очень сложным. Хорошо станцевать медленный и грациозный танец гораздо сложнее, дополнил членов жюри Дружинин.

Мы еще не знакомили вас с историей абхазской участницы. Милены с 2008 года профессионально занимается хореографией в государственном детском хореографическом ансамбле "Абаза" под руководством заслуженных артистов Республики Абхазия балетмейстера Алексея Аршба и художественного руководителя Циалы Чкадуа.

Отец оставил семью и ушел, когда маме девочки диагностировали онкологию. Милену и ее маленькую сестричку взяли под свою опеку дедушка с бабушкой. Вместе они живут в Сухуме.

До Милены Тачулия на сцену вышла ее землячка, победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба, которая поддержала песней 15-летнюю Эльвиру Макарову из Хабаровского края. Члены жюри поблагодарили дуэт за мощную энергетику. Эльвира призналась, что живое исполнение Валерией песни "Adagio" заставило ее пережить номер еще сильнее. Эльвира, как и Милена Тачулия, прошли в следующий тур танцевального проекта.

В пятый конкурсный день 10 участников из 15 прошли в следующий тур международного танцевального шоу "Ты супер! Танцы".

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Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Абхазию на проекте представляет вместе с Леоном Капба еще одна участница Милена Тачулия. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.