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Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

Минобороны РФ: возглавляемая США коалиция притворяется в борьбе с ИГ

Пресс-служба Минобороны РФ
В мире
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Россия обвинила Соединенные Штаты в притворной борьбе с Исламским государством (запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка) и намеренном сокращении своих воздушных ударов в Ираке с целью перемещения боевиков в Сирию

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. В свете растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном Министерство обороны России заявило о том, что возглавляемая США коалиция резко сократила свои воздушные удары в Ираке в сентябре, когда сирийские войска, поддерживаемые российскими ВВС, начали бои за возвращение Дейр-эз-Зор, сообщает Sputnik Эстония.

"Все видят, что возглавляемая США коалиция притворяется в борьбе с Исламским государством, прежде всего в Ираке, но продолжает по какой-то причине активно бороться с Исламским государством в Сирии", — заявил генерал-майор Игорь Конашенков, представитель Министерства обороны России. Результатом, по его словам, было то, что боевики в большом количестве перебрались из приграничных районов Ирака в Дейр-эз-Зор, где они попытались окопаться на левом берегу реки Евфрат.

"Действия Пентагона и коалиции требуют объяснения. Является ли смена их стратегии стремлением усложнить, насколько возможно, операции сирийской армии (при поддержке российских ВВС), вернуть сирийскую территорию к востоку от Евфрата?— спросил Конашенков. — Или это хитрый шаг, чтобы вывести исламских государственных террористов из Ирака, передислоцируя их в Сирию на путь точечных бомбардировок российских ВВС?"

Он также сказал, что сирийские войска как раз пытались выбить Исламское государство из города Аль-Маядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, но каждый раз боевики пополняли свои ряды "иностранными наемниками", вливающимися из Ирака, сообщает Reuters.




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