Грянет: двухдневная магнитная буря ожидается на Земле

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Магнитная буря ожидается 13-14 октября, сообщается на сайте погодного центра "Фобос".

При этом, по данным синоптиков, 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной.

"В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф. Период магнитных бурь приносит людям с повышенной метеочувствительностью ощутимый дискомфорт", — предупреждают в "Фобосе".

В такие дни медики советуют особенно внимательно относиться к своему организму и принимать упреждающие меры, рекомендованные врачом. Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления. Медики связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.