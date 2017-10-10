Пучдемон призвал повременить с провозглашением независимости Каталонии

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры, сообщает РИА Новости.

"Предлагаем парламенту отложить введение в силу декларацию о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", — заявил Пучдемон, выступая перед парламентом.

При этом он добавил, что результаты голосования 1 октября говорят о том, что "Каталония получила право стать независимым государством в форме республики".

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"Миллионы граждан считают, что единственный способ сохранить самоуправление в том, чтобы Каталония стала государством", — заявил он.

Глава правительства также заявил, что не собирается никого "шантажировать и оскорблять".

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.