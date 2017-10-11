Глава Каталонии подписал Декларацию о независимости, которая не имеет силы

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Власти Каталонии вечером 10 октября подписали Декларацию о независимости. Сделал это и глава автономии Карлес Пучдемон, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на испанские СМИ.

В соответствии с текстом декларации, опубликованным изданием El Pais, Каталония провозглашается независимым государством, однако, по мнению депутатов парламента, документ юридической силы пока не имеет.

Пучдемон ранее заявил, что итоги голосования на референдуме 1 октября дают право объявить о создании независимого государства.

Во вторник, 10 октября, председатель правительства Каталонии призвал парламент независимого автономного сообщества приостановить провозглашение независимости и провести переговоры с властями Испании.

"Долгожданная речь, в которой глава Каталонии провозгласил независимость, только для того, чтобы ее немедленно приостановить, была настолько окутана условностями, что ее можно толковать тысячами разных способов", — отмечает газета Guardian.

Референдум, который прошел в Каталонии, не признают власти Испании, а еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. По данным властей, за независимость проголосовало 90,18% населения, явка составила 43,03%. На некоторых участках происходили столкновения с полицией, забастовки и митинги.