Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти Хворостовского

Ряд российских СМИ в ночь на среду "похоронили" оперного певца Дмитрия Хворостовского, однако позже появились опровержения.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Оперная дива Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского.

"Он жив! Неверная информация!",— написала Герзмава на своей странице в социальной сети Instagram.

ОН ЖИВ!!!!!! НЕВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!! ГОСПОДИ БОЖЕ!!!!! ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖУРНАЛИСТАМИ?????#дмитрийхворостовский #dmitryhvorostovsky Публикация от Hibla Gerzmava (@hiblagerzmava) Окт 10 2017 в 4:20 PDT

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Супруга известного оперного певца Дмитрия Хворостовского также опровергла информацию о смерти своего мужа, распространенную СМИ, на своей странице в Facebook.

"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Черт бы побрал людей, которые пишут такие вещи!!!" — написала Флоранс Хворостовски.

Ранее ряд российских СМИ без ссылки на кого-либо сообщили о смерти певца у себя дома в Лондоне, якобы от онкологического заболевания.

Позже эти издания опровергли опубликованную ими же информацию.

Соцсети бурно отреагировали на происходящее. В комментариях интернет-пользователи пожелали оперному певцу здоровья, некоторые призвали наказать опубликовавшие неверную информацию СМИ.