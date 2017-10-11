Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти Хворостовского

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Оперная дива Хибла Герзмава опровергла информацию о смерти российского певца Дмитрия Хворостовского.
"Он жив! Неверная информация!",— написала Герзмава на своей странице в социальной сети Instagram.
Супруга известного оперного певца Дмитрия Хворостовского также опровергла информацию о смерти своего мужа, распространенную СМИ, на своей странице в Facebook.
"Мой муж в порядке и счастливо спит рядом со мной!!! Черт бы побрал людей, которые пишут такие вещи!!!" — написала Флоранс Хворостовски.
Ранее ряд российских СМИ без ссылки на кого-либо сообщили о смерти певца у себя дома в Лондоне, якобы от онкологического заболевания.
Позже эти издания опровергли опубликованную ими же информацию.
Соцсети бурно отреагировали на происходящее. В комментариях интернет-пользователи пожелали оперному певцу здоровья, некоторые призвали наказать опубликовавшие неверную информацию СМИ.