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Свидетели иеговы

Свидетелей Иеговы в Южной Осетии признали экстремистской организацией

© Русские вести
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Власти Южной Осетии заинтересовались деятельностью организации после сообщения в Генпрокуратуру о том, что на ее собраниях пропагандируется литература и идеи экстремистского характера

Библия Свидетелей Иеговы
fotolia.com
"Свидетели Иеговы" в Абхазии: проповедь вопреки закону
СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Верховный суд Южной Осетии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о запрете деятельности религиозного объединения "Свидетели Иеговы" и признании ее экстремистской на территории республики, сказала Sputnik Южная Осетия министр юстиции Залина Лалиева.

Генпрокурор Урузмаг Джагаев направил иск в суд в июле этого года, после того, как как в следственный отдел Генпрокуратуры поступило сообщение о том, что на собраниях "Свидетелей" распространяется и пропагандируется литература и идеи экстремистского характера. У членов организации провели обыски, в ходе которых силовики изъяли религиозную литературу, которая включена в список экстремистских материалов.

"Рассмотрение дела состоялось на минувшей неделе. В течение десяти дней оно вступит в силу, если не будет обжаловано. В дальнейшем будет вестись реестр таких организаций. Я полагаю, что так или иначе они будут собираться подпольно, но их деятельность будет отслеживаться компетентными органами", — сказала Лалиева.

Верховный суд России в апреле этого года признал международную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и ликвидировал ее.




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