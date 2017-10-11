Свидетелей Иеговы в Южной Осетии признали экстремистской организацией

Власти Южной Осетии заинтересовались деятельностью организации после сообщения в Генпрокуратуру о том, что на ее собраниях пропагандируется литература и идеи экстремистского характера

Верховный суд Южной Осетии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о запрете деятельности религиозного объединения "Свидетели Иеговы" и признании ее экстремистской на территории республики, сказала Sputnik Южная Осетия министр юстиции Залина Лалиева.

Генпрокурор Урузмаг Джагаев направил иск в суд в июле этого года, после того, как как в следственный отдел Генпрокуратуры поступило сообщение о том, что на собраниях "Свидетелей" распространяется и пропагандируется литература и идеи экстремистского характера. У членов организации провели обыски, в ходе которых силовики изъяли религиозную литературу, которая включена в список экстремистских материалов.

"Рассмотрение дела состоялось на минувшей неделе. В течение десяти дней оно вступит в силу, если не будет обжаловано. В дальнейшем будет вестись реестр таких организаций. Я полагаю, что так или иначе они будут собираться подпольно, но их деятельность будет отслеживаться компетентными органами", — сказала Лалиева.

Верховный суд России в апреле этого года признал международную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и ликвидировал ее.