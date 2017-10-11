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Нацбанк выпустил памятную монету Апсар в честь 85-летнего юбилея АГУ

Монеты к юбилею Абхазского госуниверситета выпустил Нацбанк

© Sputnik / Томас Тхайцук
В мире
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Юбилейные монеты в честь 85-летия Абхазского государственного университета выпущены в двух видах – серебряная и серебряная с золочением, рассказал председатель Нацбанка республики Беслан Барателиа.

СУХУМ 10 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Памятную монету в честь 85-летнего юбилея Абхазского государственного университета выпустил Национальный банк Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Нацбанка республики Беслан Барателиа в среду 11 октября.

"В этом году у нас знаменательное событие в Абхазии, исполняется 85 лет АГУ. В связи с этим, Нацбанк республики выпустил в обращение монету "Абхазский государственный университет – 85". Идея создания такой монеты появилась в 2016 году, и нами был объявлен конкурс на лучшую работу по дизайну монеты", — рассказал Беслан Барателиа.

По словам главы Нацбанка, в конкурсе приняло участие семь человек, чьи работы рассмотрел экспертный совет по памятным монетам.

Стенд Нацбанка Абхазии на 45-ой нумизуматической конференции-выставке в Нью-Йорке
© Фото: Нацбанк
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В состав экспертов вошли представители Администрации президента, Кабинета Министров, Министерства культуры, АбНИИ и Союза художников. Победителем в конкурсе стал художник Тимур Кайтан.

"Монета была заказана в этом году в Гознаке России и поступила в продажу буквально несколько дней назад. Монета выпущена в двух видах – в серебре с золочением и серебряная", — пояснил Барателиа.

Он добавил, что монеты "АГУ-85", тираж которых составил 700 штук в серебре и 500 — в серебре с золочением, можно приобрести в коммерческих банках Абхазии. 

Стоимость серебряной монеты от 3 тысяч 500 рублей, а цена за монету в серебре с золочением начинается с  5 тысяч рублей. Розничная стоимость будет зависеть от наценки банка, реализующего их. 

Беслан Барателиа отметил, что возможность принять участие в конкурсе была предоставлена всем без исключения. 

"Не было никаких возрастных ограничений или же требований в наличии художественного образования. Среди конкурсантов были не только граждане Абхазии, но и России", — подчеркнул Барателиа.

Автор дизайна монеты, художник Тимур Кайтан сказал, что в целом доволен результатом работы, и руководство Нацбанка в знак признательности подарило ему монету "АГУ-85" в серебре с золочением. 

Стенд Нацбанка Абхазии на 45-ой нумизуматической конференции-выставке в Нью-Йорке
© Фото: http://nb-ra.org/
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"Во время размышлений о том, какой будет монета, в первую очередь я руководствовался тем, что наш АГУ входит в Ассоциацию международных университетов. Идей, конечно, было много. Немало времени ушло на расчеты. Было необходимо учесть размер монеты, каким будет сам материал и его цвет. В целом, я доволен результатом работы, так как смог реализовать свою идею", — отметил Кайтан. 

Памятная монета "Абхазский государственный университет-85" выполнена из серебра 925 пробы и серебра с золочением (999 проба), диаметр монеты — 39 миллиметров, вес — 34 грамма,  номинал —10 апсаров.

На реверсе по окружности расположено название университета на абхазском языке "Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет" и девиз "Аҵареи Ааӡареи". В центральной части изображен земной шар, который символизирует вхождения АГУ в Евразийскую ассоциацию университетов. 

На фоне земного шара изображено здание университета, под ним – ветвь лавра как символ мира, ниже – семь звезд, атрибуты государственного флага.




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