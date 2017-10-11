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Заседание совета министров иностранных дел государств – участников СНГ в Сочи

Лидеры стран СНГ подписали в Сочи 18 документов

© Sputnik. Nina Zotina
В мире
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев, принимающий участие в саммите, выступил с речью в ходе встречи лидеров СНГ в узком составе.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоялось в среду 11 октября в Сочи, сообщает Sputnik Азербайджан

Главы государств сначала провели заседание в узком составе, после чего собрались в расширенном, с участием делегаций. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимающий участие в саммите, выступил с речью в ходе встречи лидеров СНГ в узком составе.

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Для прессы была открыта только протокольная часть встречи лидеров СНГ в узком составе.

На встрече в расширенном формате выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который будет председательствовать в СНГ в 2018 году, а также президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов, чья страна в 2018 году будет сопредседательствовать в СНГ.

По итогам саммита лидеры стран СНГ подписали 18 документов в связи с обсужденными вопросами.

В эти документы входят решение "О председательстве в Содружестве Независимых Государств", протокольное решение "О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств", решение "О председателе Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств", "Концепция сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией", "Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма, а также в сфере их определения", решения об объявлении 2019 года на пространстве СНГ "Годом книги", 2020 года – "Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и прочее.




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