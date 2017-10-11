Папа Римский стал звездой Интернета

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Число подписчиков микроблога в Twitter @Pontifex папы Римского Франциска, публикующегося на девяти языках, превысило 40 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат по коммуникациям Ватикана.

Страница главы Римско-католической церкви в сети микроблогов была открыта 12 декабря 2012 года. Первую запись в нем сделал предшественник Франциска папа Бенедикт XVI.

Пантифик Франциск поместил свое первое сообщение в этом микроблоге уже на пятый день после избрания на престол и с тех пор весьма активно пользуется этим ресурсом для общения с верующими.

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Наибольшее число подписчиков папы Римского на испанском языке — 14,6 миллионов. Около 14 миллионов человек читают папские блоги на английском, также у понтифика есть 4,6 миллиона итальянских подписчиков, самое маленькое число читает арабскую версию — около 400 тысяч.

В Ватикане отмечают, что коммуникации через социальные сети приближают папу к людям во всем мире.

Помимо Twitter у понтифика есть свой аккаунт в Instagram, где у него около 5 миллионов подписчиков. Основная часть подписчиков — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.