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Папа Римский стал звездой Интернета

© AFP/ VINCENZO PINTO
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Микроблог папы Римского в Twitter пользуется особой популярностью

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Число подписчиков микроблога в Twitter @Pontifex папы Римского Франциска, публикующегося на девяти языках, превысило 40 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат по коммуникациям Ватикана.

Страница главы Римско-католической церкви в сети микроблогов была открыта 12 декабря 2012 года. Первую запись в нем сделал предшественник Франциска папа Бенедикт XVI.

Пантифик Франциск поместил свое первое сообщение в этом микроблоге уже на пятый день после избрания на престол и с тех пор весьма активно пользуется этим ресурсом для общения с верующими.

Папа Римский Франциск. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Астапкович
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Наибольшее число подписчиков папы Римского на испанском языке — 14,6 миллионов. Около 14 миллионов человек читают папские блоги на английском, также у понтифика есть 4,6 миллиона итальянских подписчиков, самое маленькое число читает арабскую версию — около 400 тысяч.

В Ватикане отмечают, что коммуникации через социальные сети приближают папу к людям во всем мире.

Помимо Twitter у понтифика есть свой аккаунт в Instagram, где у него около 5 миллионов подписчиков. Основная часть подписчиков — это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.




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