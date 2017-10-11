Ученые: женщины-хирурги лучше коллег мужчин справляются с профессией

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Ученые из Хьюстонской методической больницы доказали, что женщины-хирурги лучше мужчин коллег справляются с профессией. Материалы исследования размещены на страницах издания British Medicine Journal, передает РИА Новости.

Ученые изучили 104 630 пациентов, прооперированных 3 314 врачами с 2007 по 2015 год. Медиков отбирали по таким критериям, как пол, опыт, количество проведенных операций, а также учитывали места их работы.

Выяснилось, что риск смерти пациента в течение месяца после операции был на 12% ниже в том случае, если его оперировала женщина.

По словам доктора Раджа Саткунасивама, мужчины и женщины по-разному занимаются медициной, хотя исследований того, как они приобретают навыки, какого стиля в обучении придерживаются и как это влияет на исход операций, проводилось мало.

При этом причины, по которым женщины оказались более успешными хирургами, ученые не установили. Саткунасивама отметил, что это может быть связано с методами оказания медицинских услуг. Вероятно, женщины чаще следуют предписанным правилам, в большей степени ориентированы на самого пациента и обладают более развитыми коммуникативными навыками.

По словам президента Королевского колледжа хирургов Дерека Олдерсона, хирургия — одна из специальностей, в которой сохраняется гендерное неравенство. "Это исследование помогает бороться с затянувшейся предвзятостью, подтверждая безопасность, навыки и опыт женщин-хирургов в сравнении с их коллегами-мужчинами", — отметил он.