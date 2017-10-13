15:17 13 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Автодорожная арка Крымского моста поднята на опоры

Автодорожную арку моста через Керченский пролив подняли на опоры

© Sputnik. Алексей Павлишак
В мире
Получить короткую ссылку
4 0 0

Основные мостовые конструктивы автодорожной части моста в Крым готовы на 90 процентов.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Автодорожная арка моста через Керченский пролив поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте – 35 метров от воды,  сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В настоящее время арка надежно закреплена,  работы производятся на безопасной для судоходства высоте, поэтому открывается Керчь-Еникальский канал", — отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков.

По словам строителей, основные мостовые конструктивы автодорожной части моста в Крым готовы на 90 %.

Железнодорожная арка Крымского моста
Инфоцентр "Кpымcкий мocт"
Железнодорожную арку Крымского моста подняли на проектную высоту

"Мы учли опыт первой морской операции – по установке железнодорожной арки – и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведенных 72 часов уложились в 54 часа", — сказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновили в обычном режиме.

Морская операция по установке автодорожной арки началась 11 октября 2017 года.

Установка арок моста впервые в истории российского мостостроения проведена в морских условиях с воды на опоры судоходного пролета.  В августе 2017 года строители завершили  морскую операцию по установке железнодорожной арки моста в Крым.

Работы по формированию дорожного полотна на мосту начались летом 2017 года и продолжатся в 2018 году.

По теме

Кадры подготовки автодорожной арки Крымского моста к подъему
Автодорожную арку Крымского моста доставили к месту установки
Завершена морская операция по установке арки Крымского моста



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Станция юных натуралистов Южной Осетии отметила 60-летие
    В натуре!

    Республиканская станция юных натуралистов Южной Осетии отметила в четверг 60-летие со дня открытия – коллектив и воспитанников поздравил президент.

  • День Ашуры в бакинской мечети Аждарбей, фото из архива
    Секуляризация детства

    В Азербайджане детей оградят от религиозных обрядов – специальные структуры будут определять, какого возраста дети смогут участвовать в них.

  • Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева
    Место встречи изменить нельзя

    Стали известны дата и место встречи президентов Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабахскому вопросу.

  • Митинг в защиту русских школ в Риге
    Русский протест

    Штаб защиты русских школ запланировал на 23 октября пикет против перевода системы общего образования в Латвии на государственный язык.

  • Белорусская АЭС, архивное фото
    Не очень-то и хотелось!

    Отказ Литвы от импорта электроэнергии, произведенной БелАЭС, не повлияет на экономические показатели работы станции, заявили в Минэнерго Беларуси.

  • девушки в национальных костюмах
    Украинский вариант

    Возможно ли в Молдове повторение украинского сценария из-за разделения общества на сторонников и противников курса на сближение с Россией?

  • Церемония сжигания наркотиков в Душанбе, архивное фото
    Кайфа нет!

    Сегодня в Таджикистане уничтожено более 300 килограммов наркотиков, а с начала года этот показатель превысил 2,3 тонны.

  • Заседание Совета глав государств СНГ
    Иногда они возвращаются

    Узбекистан намерен разработать "дорожную карту" по активизации своей политики в СНГ, сообщил президент республики Шавкат Мирзиёев.

  • Таави Рыйвас на трибуне Рийгикогу
    Руки шаловливые

    Вице-спикер парламента Эстонии Таави Рыйвас заявил, что принял решение покинуть свой пост в Рийгикогу после обвинений в домогательствах.

  • Станция юных натуралистов Южной Осетии отметила 60-летие
    В натуре!

    Республиканская станция юных натуралистов Южной Осетии отметила в четверг 60-летие со дня открытия – коллектив и воспитанников поздравил президент.

  • День Ашуры в бакинской мечети Аждарбей, фото из архива
    Секуляризация детства

    В Азербайджане детей оградят от религиозных обрядов – специальные структуры будут определять, какого возраста дети смогут участвовать в них.

  • Встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева
    Место встречи изменить нельзя

    Стали известны дата и место встречи президентов Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по Карабахскому вопросу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Финал чемпионата Абхазии по футболу между командами Гагра и Нарт
Юбилейный Кубок к юбилею: победный матч "Нарта"
Состязание по перетягиванию самого большого в мире соломенного каната
Перетягивание каната по-японски: самый большой и самый соломенный
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
Десятки стран примут участие в фестивале молодежи в Сочи

Соцсети

Sputnikabkhazia