Автодорожную арку моста через Керченский пролив подняли на опоры

Основные мостовые конструктивы автодорожной части моста в Крым готовы на 90 процентов.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Автодорожная арка моста через Керченский пролив поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте – 35 метров от воды, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В настоящее время арка надежно закреплена, работы производятся на безопасной для судоходства высоте, поэтому открывается Керчь-Еникальский канал", — отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков.

По словам строителей, основные мостовые конструктивы автодорожной части моста в Крым готовы на 90 %.

Инфоцентр "Кpымcкий мocт" Железнодорожную арку Крымского моста подняли на проектную высоту

"Мы учли опыт первой морской операции – по установке железнодорожной арки – и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведенных 72 часов уложились в 54 часа", — сказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновили в обычном режиме.

Морская операция по установке автодорожной арки началась 11 октября 2017 года.

Установка арок моста впервые в истории российского мостостроения проведена в морских условиях с воды на опоры судоходного пролета. В августе 2017 года строители завершили морскую операцию по установке железнодорожной арки моста в Крым.

Работы по формированию дорожного полотна на мосту начались летом 2017 года и продолжатся в 2018 году.