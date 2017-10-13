21:03 13 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Фото с места события

Абхазская делегация прибыла в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

© Sputnik.
В мире
Получить короткую ссылку
141 0 0

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, откроется в Сочи в воскресенье 15 октября.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Абхазские делегаты прибыли в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студенчества, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Делегация из Абхазии отправляется на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира пройдет в Сочи в воскресенье 15 октября.
© Sputnik. Анжелика Бения
Делегация из Абхазии отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Делегацию из Абхазии уже заселили в отеле в шаговой доступности к месту проведения фестиваля — Олимпийскому парку. Молодым людям предстоит пройти аккредитацию, получить бейджи,  симкарты и форму участника.

Форум соберет более 20 тысяч человек, в том числе представителей различных общественных организаций, преподавателей и политиков. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран мира.

Эпицентром событий станет главный медиацентр. На Олимпиаде 2014 года в нем работали более восьми тысяч журналистов. В дни фестиваля тут будут не только представители СМИ. Ежедневно в медиацентре будут проходить десятки лекций в рамках научно-образовательной и дискуссионной программ. 

Эмиль Адлейба из Абхазии ждет встречи с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым — спикером площадки "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир". 

"Нестабильный мир сегодня – интересная тема для обсуждений. Представьте, более 20 тысяч молодых специалистов, здесь соберется молодежь со всего мира. Это значит, что будет столько же культур, столько же мнений. Интересно послушать и свое мнение высказать. Такие фестивали — еще и хорошая возможность рассказать о своей стране. Я уверен, что многие участники, к сожалению, впервые услышат об Абхазии. Я с удовольствием им о ней расскажу", — заверил Адлейба.

В рамках фестиваля будет организован футбольный турнир. В Сочи в составе абхазской делегации приехали и футболисты.

Микрофон
© Sputnik.
Sputnik поддержит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

"Игроков должно было быть больше, однако прошли отбор не все футболисты нашей команды. Сейчас нас из восьми — шесть человек. Нужны будут еще двое, игроки должны быть не только на поле, но и на  скамейке запасных", — сказал Леуан Лагулаа.

С кем и когда точно будут играть абхазские спортсмены, командам сообщат позже.

Когда Леуан дома сообщил о том, что примет участие во Всемирном фестивале, выяснилось, что его отец был участником того же фестиваля в 1985 году в Москве. Он признался, что для него это было приятной неожиданностью.

Неотъемлемая часть фестиваля – волонтеры. В пятницу прошло торжественное открытие волонтерского городка. На церемонии пять тысяч добровольцев дали "Клятву волонтера".

С абхазской стороны добровольцами фестиваля стали двое. Салима Джикирба — студентка третьего курса кафедры международных отношений Абхазского государственного университета. Она была уверена, что будет помогать иностранной группе, но ее закрепили за абхазской делегацией. Девушка немного расстроилась.

"Для нас – волонтеров — это хорошая возможность практиковать иностранные языки. Ничего, я и так буду встречаться с иностранцами в процессе. Этот форум, конечно, захватывает своей многогранностью. Абхазскую делегацию впереди ждет интереснейшая неделя", — уверена волонтер.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Экспозиция Мы мечтою о мире живём! в поезде-музее Новониколаевск-Новосибирск
История Всемирного фестиваля молодежи и студентов в фотографиях
35 метров над водой: установка автомобильной арки на опоры в Керченском проливе
35 метров над водой: установка автомобильной арки на опоры в Керченском проливе
Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
Десятки стран примут участие в фестивале молодежи в Сочи

Соцсети

Sputnikabkhazia