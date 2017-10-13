Абхазская делегация прибыла в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, откроется в Сочи в воскресенье 15 октября.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Абхазские делегаты прибыли в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студенчества, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

© Sputnik. Анжелика Бения Делегация из Абхазии отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Делегацию из Абхазии уже заселили в отеле в шаговой доступности к месту проведения фестиваля — Олимпийскому парку. Молодым людям предстоит пройти аккредитацию, получить бейджи, симкарты и форму участника.

Форум соберет более 20 тысяч человек, в том числе представителей различных общественных организаций, преподавателей и политиков. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран мира.

Эпицентром событий станет главный медиацентр. На Олимпиаде 2014 года в нем работали более восьми тысяч журналистов. В дни фестиваля тут будут не только представители СМИ. Ежедневно в медиацентре будут проходить десятки лекций в рамках научно-образовательной и дискуссионной программ.

Эмиль Адлейба из Абхазии ждет встречи с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым — спикером площадки "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир".

"Нестабильный мир сегодня – интересная тема для обсуждений. Представьте, более 20 тысяч молодых специалистов, здесь соберется молодежь со всего мира. Это значит, что будет столько же культур, столько же мнений. Интересно послушать и свое мнение высказать. Такие фестивали — еще и хорошая возможность рассказать о своей стране. Я уверен, что многие участники, к сожалению, впервые услышат об Абхазии. Я с удовольствием им о ней расскажу", — заверил Адлейба.

В рамках фестиваля будет организован футбольный турнир. В Сочи в составе абхазской делегации приехали и футболисты.

"Игроков должно было быть больше, однако прошли отбор не все футболисты нашей команды. Сейчас нас из восьми — шесть человек. Нужны будут еще двое, игроки должны быть не только на поле, но и на скамейке запасных", — сказал Леуан Лагулаа.

С кем и когда точно будут играть абхазские спортсмены, командам сообщат позже.

Когда Леуан дома сообщил о том, что примет участие во Всемирном фестивале, выяснилось, что его отец был участником того же фестиваля в 1985 году в Москве. Он признался, что для него это было приятной неожиданностью.

Неотъемлемая часть фестиваля – волонтеры. В пятницу прошло торжественное открытие волонтерского городка. На церемонии пять тысяч добровольцев дали "Клятву волонтера".

С абхазской стороны добровольцами фестиваля стали двое. Салима Джикирба — студентка третьего курса кафедры международных отношений Абхазского государственного университета. Она была уверена, что будет помогать иностранной группе, но ее закрепили за абхазской делегацией. Девушка немного расстроилась.

"Для нас – волонтеров — это хорошая возможность практиковать иностранные языки. Ничего, я и так буду встречаться с иностранцами в процессе. Этот форум, конечно, захватывает своей многогранностью. Абхазскую делегацию впереди ждет интереснейшая неделя", — уверена волонтер.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.