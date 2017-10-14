Участникам ВФМС подарили смартфоны специальной серии

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал в Сочи более 20 тысяч человек из 180 стран мира. Абхазию на форуме представляют более 50 делегатов.

СОЧИ, 14 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Участники фестиваля молодежи и студенчества получили фестивальную экипировку и новые смартфоны специальной серии.

"Смартфон IRBIS, с двумя симкартами, неплохой камерой (основная камера — 13.0 Мпикс, фронтальная – 8 Мпикс), значительно больше Iphone 7 — приятный подарок, который нас не так сильно удивил, в отличие от делегатов из Зимбабве, они были в восторге", — сказал абхазский участник Даут Логуа, оценивая подарки.

Абхазских делегатов только сегодня аккредитовали. Им выдали бейджи и ярко-желтую фестивальную форму.

© Sputnik. Виталий Белоусов Парад-карнавал в честь старта ВФМС 2017 пройдет в Москве

Несмотря на то, что фестиваль в Сочи официально еще не стартовал, участники из Абхазии уже активно знакомят иностранцев с историей и культурой своей страны, организовывая неформальные дискуссионные площадки.

Форум собрал более 20 тысяч молодых специалистов, в том числе представителей различных общественных организаций, преподавателей и политиков из 180 стран мира.

Молодой режиссер Даут Логуа признался, что до прибытия на фестиваль не представлял себе, каких масштабов будет событие, в которое он будет вовлечен.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов © Sputnik.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов © Sputnik.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов 1 / 4 XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов

"Информация о фестивале была немного размыта. Так как у меня уже был опыт работы с иностранцами в команде, мне стало интересно, когда сообщили, что на форум стекутся молодые специалисты из разных сфер. Участвую я из любопытства. Мне интересна секция творчества, конкретнее кино. Не представляю пока, что в этой секции будет происходить. Жду с нетерпением программу", — сказал Логуа.

Активная молодежь Абхазии уже успела познакомиться с делегатами из России, Ирака, Индии, Португалии, Зимбабве. Каждый вечер участники устраивают баттлы танцев и песен. Заинтересованные культурой неизвестной им страны, иностранцы пытаются запомнить приветствие абхазов (бзиара шумаз — ред.) и выговорить скороговорку про пять голубей. Пока выговорить правильно абхазское слово аҳәыҳә (голубь — ред.) получается только у жителей Зимбабве.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день фестиваля в Москве прошел международный парад-карнавал студенчества и концерт. Завтра фестиваль примут в Сочи, где будут проведены основные мероприятия фестиваля с 15 по 22 октября.