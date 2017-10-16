Романтический Сочи: предложение руки и сердца на открытии ВФМС

Открытие Фестиваля молодежи не обошлось без сюрпризов в прямом эфире.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Церемонию открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи прервало предложение руки и сердца, сообщает Sputnik Молдова.

Во время шоу на сцене появился молодой человек в красном костюме, представившийся как Гоша из Владикавказа. "Где-то в зале сидит моя девушка Кристина, которой я делал предложение два раза. Кристина, смотри, я здесь, видишь, на что я способен", — сказал он со сцены.

Когда дама сердца Гоши из Владикавказа вышла на сцену, молодой человек встал на колено и сделал ей предложение, на которое та ответила согласием под бурные аплодисменты трибун.

© Sputnik. Евгений Биятов Участник фестиваля делает предложение своей девушке на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября.

В составе абхазской делегации, которая отправилась на фестиваль в Сочи, около 50 человек. Абхазская делегация представлена молодыми специалистами из разных сфер деятельности.