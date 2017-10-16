12:50 16 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Telegram наказали за отказ предоставлять информацию ФСБ

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении "закона Яровой".

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Суд Мещанского района Москвы наказал мессенджер Telegram за нежелание сотрудничать с ФСБ. Дуров отказался предоставлять информацию для декодирования сообщений, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Мессенджер Telegram
© Sputnik. Наталья Селиверстова
ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении закона

Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.

Советник президента по интернету Герман Клименко отметил, что рано или поздно Дурову придется сотрудничать с властями, либо его мессенджер как ресурс умрет. По словам Клименко, ни одно государство в мире не потерпит на своей территории анонимных источников.

Пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения Боевое братство
    "Боевое братство"

    В Казахстане стартовали оперативно-стратегические учения "Боевое братство-2017" с участием миротворцев из стран ОДКБ.

  • Предварительные итоги выборов в Кыргызстане — результат подсчета голосов АСУ
    Выбор сделан

    В Кыргызстане подвели предварительные итоги президентских выборов – Sputnik следит за подсчетом голосов в режиме реального времени.

  • Сельчане покупают самое необходимое и немного сладостей - побаловать внуков
    Хлеб наш везущий

    Как работают автолавки в глухих белорусских деревнях, и почему магазин на колесах не только кормилец, но еще и центр местных коммуникаций.

  • Евро
    Опустевшая "заначка"

    Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.

  • Специальная техника проводит восстановление горы Гедиминаса, архивное фото
    Земля из-под ног

    В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.

  • Молодежное движение Воевод
    Страсти по языку

    Национальное движение "Воевод" и Молодежное движение "Последователи Штефана" выступили против переименования молдавского языка в румынский.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Ключевой фактор

    Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности во всем мусульманском мире, заявил президент Таджикистана.

  • Узбекские военнослужащие во время учений на полигоне Фориш
    В армию за парту

    В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

  • Алкогольная продукция в магазине
    Туризм "на сухую"

    Решение правительства Эстонии резко повысить акцизы на алкоголь нанесло ощутимый удар по серьезной статье дохода Таллина – алкотуризму.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах
Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia