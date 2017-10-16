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Акция в поддержку референдума в Барселоне

Лавров: переговоры - единственный путь в решении вопроса Каталонии

© Sputnik. Елена Шестернина
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (41)
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Найти выход из ситуации, сложившейся в Каталонии после референдума о независимости региона, можно только за столом переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. По его словам, Россия рассматривает "каталонский вопрос" как внутреннее дело Испании.

"Мы слышим призывы к диалогу, мы слышим заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны. Я думаю, что это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума", — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Неофициальный флаг Каталонии,, вывешенный на балконе одного из домов в Барселоне, 5 октября 2017 года
© REUTERS/ Yves Herman
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Глава МИД РФ выразил надежду, что решение будет найдено "в рамках Конституции Испании с учетом того, как всем гражданам Испании жить комфортно, в безопасности и в тесном контакте друг с другом".

Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в вопросах стремления Каталонии к независимости на уступки не пошел. Он заявил, что отказывается торговаться о единстве страны, а также что Мадрид не будет вести переговоры "под угрозами". Тем не менее каталонские власти провозгласили независимость региона, но приостановили ее реализацию на практике, чтобы иметь возможность провести переговоры с правительством Испании.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (41)



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