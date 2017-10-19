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Ксения Собчак22

Кандидат "против всех": Собчак идет в президенты РФ

© Sputnik. Евгения Новоженина
В мире
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Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на сайт sobchakprotivvseh.ru.

В своем видеообращении она призвала прийти и проголосовать на выборах, несмотря на то что многие предлагают их бойкотировать.

Деньги на свою избирательную компанию Собчак намеревается собирать среди элиты. По ее словам, это покажет, что "все слои общества недовольны происходящим". При этом она заявляет, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но при этом открыта для консультаций со всеми политическими силами. По мнению телеведущей, ее участие в выборах будет "выгодно избирателям и полезно для российской политической системы".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что "Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции" и может баллотироваться в президенты.Песков также отметил, что политические убеждения Собчак пока неизвестны, и добавил, что ей придется с нуля набираться политического опыта, сообщают РИАНовости.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.




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