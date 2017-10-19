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Митинг в защиту единства Испании в Барселоне, архивное фото

Каталония провозгласит независимость, если Мадрид отменит автономию

© Sputnik. Хавьер Луэнго
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (43)
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Испания не признает результаты референдума, так как считает, что любое голосование в Каталонии должно проходить при одобрении официального Мадрида.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Каталония провозгласит независимость, если Испания решит применить 155-ю статью Конституции, которая приостанавливает автономию Каталонии, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на издание El Mundo.

"Если применится 155-я статья Конституции, мы будем готовы выполнить мандат 1-O", — ссылается издание на генерального координатора Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марту Паскаль.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон
© AP Photo. Emilio Morenatti
От Пучдемона снова потребовали ясности

Данный мандат предполагает провозглашение независимости согласно результатам референдума, который прошел 1 октября. Участие в голосовании приняло 40% жителей автономии, 90% из них высказалось за независимость. Центральное правительство назвало референдум нелегитимным и напомнило, что любое голосование о статусе региона может проходить лишь при одобрении официального Мадрида.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в минувший четверг потребовал от главы каталонского правительства Карлоса Пучдемона до понедельника 16 октября определиться с провозглашением независимости. В свою очередь Пучдемон, который прежде подписал декларацию о независимости, призвал в течение двух месяцев сесть за стол переговоров.

Испанское издание сообщает о том, что на следующей неделе могут появиться новости относительно возможного провозглашения независимости. Это во многом зависит от планов правительства Испании активировать 155-ю статью Конституции Испании.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (43)



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