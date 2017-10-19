"Бронзу" в якутской борьбе получил представитель Абхазии на ВФМС в Сочи

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который завершится 22 октября в Сочи на территории Олимпийского парка, принимают участие делегации из 180 стран мира.

СУХУМ, 19 окт– Sputnik, Амра Амичба. В национальном якутском виде спорта по перетягиванию палки — мас-рестлинге занял третье место представитель абхазской делегации Тамаз Аблотия. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил сам спортсмен из Олимпийского парка Сочи.

По словам Аблотия, участники абхазкой делегации выступают на различных площадках фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Есть в составе представителей республики и футбольная команда. Аблотия назвал свое участие в турнире по национальной якутской борьбе случайным.

"Про мас-рестлинг узнал случайно и тут же пошел, записался. Решил испытать себя. Так как я играю в футбол на любительском уровне, хожу в тренажерный зал, решил проверить, придает ли мне это функциональной силы, которая может пригодиться в повседневной жизни", — сказал Тамаз Аблотия.

Абхазский спортсмен выступал в весовой категории до 90 килограммов. Провел четыре поединка, три из них выиграл.

"Для победы в поединке надо дважды перетянуть соперника на свою строну или вырвать палку из его рук", — объяснил он.

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На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который будет проходить с 14 по 22 октября в Сочи на территории Олимпийского парка, собравшем 20 тысяч участников из 180 стран мира, участвует и абхазская делегация из 50 человек.

Всего же в Сочи собрались порядка 50 тысяч участников, волонтеров, организаторов и спикеров фестиваля.

В программе фестиваля 5000 мероприятий: дискуссии, спортивные состязания, концерты и выставки.