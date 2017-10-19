"Что? Где? Когда?": знатоки ВФМС в Сочи оказались "умнее" зрителей

На XIX всемирном фестивале молодежи и студентов стартовал турнир международной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

СОЧИ, 19 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Знатоками турнира игры "Что? Где? Когда?" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов выступили участники из Сухума, Витебска, Тюмени, Москвы и Еревана. Об этом сообщает с места корреспондент Sputnik.

© Фото: Анастасия Бельская "Бронзу" в якутской борьбе получил представитель Абхазии на ВФМС в Сочи

Ведущим интеллектуального сражения стал известный игрок серии "Что? Где? Когда?" Балаш Касумов.

Игра держала в напряжении до последней минуты: команды знатоков и телезрителей шли буквально вровень, но все же знатоки на финише вырвали победу со счетом 6:5. Игрок сборной команды Алиса Пачалия призналась, что дома играть психологически легче.

"С одной стороны, ты осознаешь, что это уникальная возможность, и она выпала именно тебе. Играть на одной площадке с маститыми знаменитыми знатоками — это особое удовольствие. С другой стороны, ты понимаешь, что мог бы гораздо лучше сыграть, и это сожаление отравляет всю радость. Нервничали все, наша команда, особенно я и наши болельщики, но мы были счастливы", — сказала Пачалия.

На первом этапе отборочного тура участвовало более 70 человек, после серии вопросов организаторы выбирали лучшего игрока. Во второй этап телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?" прошло уже 10 игроков.

"У нашей делегации особое отношение к этой игре, и мы решили воспользоваться предоставленной возможностью и поучаствовать. Мне повезло в этот день, и настрой на игру был правильный — и я прошла. Организаторы сами сформировали команду из 6 человек и напутствовали нас на игру", — добавила она.

Алиса Пачалия часто играет в эту интеллектуальную игру в Сухуме. Однако там она другая – спортивная, не телевизионная.

"Организаторы обещают, что финал ЧГК на фестивале запомнится всем. Надеюсь, кто-нибудь из нашей делегации тоже будет участвовать в финале, мы, по крайней мере, постараемся", — добавила Алиса Пачалия.

Турнир интеллектуальной игры будет проходить на протяжении всего фестиваля. Кастинги на отбор в команду проводятся ежедневно для всех желающих.

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XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал в Сочи более 20 тысяч человек из 180 стран мира. Абхазию на форуме представляют более 50 делегатов.