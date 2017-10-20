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Архивное фото метеорного потока

Звездопад смогут наблюдать жители планеты в ночь на 21 октября

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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Звездопад будет вызван падением "обломков" кометы Галлея.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Жители планеты смогут наблюдать звездопад в ночь с пятницы на субботу, своего максимума достигнет метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на Московский планетарий.

Уникальное явление будет вызвано падением в атмосферу Земли "обломков" кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо нашей планеты в 1986 году. Ее оторвавшиеся частицы каждый год достигают земной атмосферы и образуют метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды.

По данным астрономов, лучше всего наблюдать Ориониды с полуночи до утра в юго-восточной части неба и при ясной погоде. Согласно прогнозам Метеорной организации, максимум ярких падающих звезд (до 15-20 метеоров в час) можно будет увидеть именно в ночь на субботу, 21 октября. Также отмечается, что луна наблюдениям на помешает и будет находиться за горизонтом.

Обычно частички метеорного роя Орионид врезаются в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду. Они бывают белого, красного, сине-зеленого, желтого и оранжевого цвета.




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