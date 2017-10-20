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Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Президент Абхазии встретился с участниками ВФМС в Сочи

© Sputnik. Анжелика Бения
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Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (32)
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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 тысяч участников из 180 стран, завершится в Сочи 22 октября.

СОЧИ, 20 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегатами Всемирного молодежного форума из Абхазии и дружественных республике стран. 

На встрече присутствовали участники фестиваля из Никарагуа, Приднестровья, Южной Осетии, российских регионов — Кабардино-Балкарии и Адыгеи. 

"У фестиваля богатая история. Он не первый год существует. И я в нем участвовал. Хочется самому сейчас окунуться в жизнь этого форума, но мы из этого возраста уже вышли", — сказал президент Хаджимба, приветствуя делегации. 

Глава Абхазии рассказал об истории страны, о сложностях становления государства после войны и о сферах, которые развивает республика.

Что? Где? Когда?
© Sputnik. Анжелика Бения
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"Мы перенесли тяжелейшую войну. Для маленькой страны это губительно, но мы выжили. Сегодня с помощью России идет становление Абхазии. Да, мало стран пока признали нашу независимость, но это непростой процесс. Он носит длительных характер. Все от нас самих зависит, как мы выстроим жизнь у себя, нашу экономику, внутриполитические процессы. Мы понимаем всю сложность происходящего, но наша активность нацелена на то, чтобы мир знал о том, что такое Абхазия, кто такие абхазы", — сказал президент.

Лозунг фестиваля — мир, демократия и справедливость, однако, не всегда это присутствует в жизни, отметил он.

"Есть процессы, которые сильно разнятся с тем, что мы декларируем. То, что происходит сегодня в Сирии, то, что произошло на севере Африки, когда государства практически стираются с лица земли, в той же ситуации была и Абхазия. Сегодня наша республика уверенно движется вперед, в сторону становления своей экономики, своего государства", — добавил он. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Sputnik. Анжелика Бения
Всемирный фестиваль молодежи и студентов

С помощью контактов, которые были налажены в рамках фестиваля, об Абхазии узнает еще больше стран, уверен президент.

Возможность высказаться и задать вопрос была предоставлена всем участникам встречи. Большинство выражали  благодарность за приглашение на беседу и открытость, предлагали проекты для тесных отношений между странами.

Молодой режиссер Даут Логуа познакомил участников встречи со студенткой из Италии Амией Сантини, с которой абхазская делегация недавно познакомилась на форуме.

Мас-реслинг
© Фото: Анастасия Бельская
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"На этом фестивале важна неформальная часть, – отметил Логуа. —  Именно эта часть позволяет нам все эти дни с удовольствием рассказывать о нашей республике. Нас приятно удивляют те, кто знает об Абхазии, когда мы отвечаем на вопрос, откуда мы. Амия в числе таких иностранцев. Она извинилась, что Италия не признала еще Абхазию". 

Амия из автономной области Италии Валле-д'Аоста. Студентка из Италии вручила абхазскому президенту подарок, сделанный своими руками на фестивале – символ ее города, арку Валле-д'Аоста. 

"Когда я узнала об Абхазии, я заметила сходство с родным регионом, это и природа, и культура, и люди. Я хочу, чтобы в СМИ моего региона написали об Абхазии. Сделаю ради этого все возможное", — заверила Сантини. 

Вице-премьер Приднестровской Молдавской Республики Алексей Цуркан как руководитель делегации поблагодарил президента за приглашение.

"У нас мирный труд, созидательный. В этом мы похожи. Еще мы похожи в том, что мы любим волю, любим свободу выбора. К рабству привыкнуть нельзя. Мы за независимость, за признание", – подчеркнул Цуркан.  

Делегация из Никарагуа передала Раулю Хаджимба привет и слова благодарности от руководства республики и вручила подарки. 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Sputnik. Анжелика Бения
Всемирный фестиваль молодежи и студентов

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 тысяч участников из 180 стран, завершится в Сочи 22 октября. 

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (32)



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