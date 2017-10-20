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Города мира. Вашингтон

Первый рейс с полностью женским экипажем совершили в США

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Американская авиакомпания Southwest Airlines опубликовала в своем Twitter фото первого рейса с полностью женским экипажем.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Американская авиакомпания Southwest Airlines выполнила первый перелет с полностью женским экипажем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter перевозчика.

Авиакомпания опубликовала фото с членами экипажа, снятое перед отправлением. Boeing-737 совершил перелет из Сент-Луиса в Сан-Франциско с четырьмя бортпроводницами и двумя пилотами, которыми также были женщины.

Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в 2016 году из около 584 тысяч пилотов, обладающих лицензией, лишь 39 тысяч были женщинами.




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