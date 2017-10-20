Умные дома и машина с водородным двигателем в Риге

СУХУМ, 20 окт — Sputnik, Евгений Лешковский. В зале "Кипсала" открылись сразу несколько выставок, объединенных одной темой: строим экодома по новым технологиям, по ним же доводим до ума внутренние помещения, обогреваем и освещаем здание, используя энергию окружающей среды — и предельно экономно, а перемещаемся везде на авто с водородным двигателем или по "железной дороге" XXI века – Sky Way, буквально по небу.

Международная выставка строительства, ремонта и интерьера "Дом. Квартира 2017", как и в предыдущие годы, собрала участников буквально со всего света, но большинство было из Латвии и "ближней" Европы. С некоторых пор принято — перед строительством или ремонтом посетить выставку. Прямо на "Кипсале" можно много всего приобрести по выставочным ценам, собрать ценную информацию, завести контакты и заключить контракты.

Зимой за отопление пятикомнатной квартиры платят… 12 евро

Вот польская компания Eko bloki через латвийское представительство продвигает те самые "экоблоки", которые используются не только в качестве формы и опалубки для отлива фундамента (без арматуры!) зданий, но даже для строительства высоток — 12 этажей не предел. Руководитель местного представительства Угис Григорьевс пояснил Sputnik Латвия, что блоки изготовлены из особого пенопласта: когда в него заливается и застывает бетон, получается монолитная деталь.

© Sputnik. Sergey Melkonov Теплоэффективность одна из главных тем выставки "Среда и Энергия"

"Пенопласт – еще и прекрасный утеплитель, значит, используя такую конструкцию, вы сильно экономите. Если у вас дом 120 "квадратов", то за отопление и подогрев воды придется платить в год около 300 евро. Покажите мне хотя бы один дом (не квартиру), где вы в месяц за воду с теплом платите менее 30 евро, обычно выходит более 100. В Латвии пока нет домов, построенных с использованием наших блоков, зато есть в Литве, в Каунасе – девятиэтажка, где в месяц зимой за тепло в квартире площадью 100 "квадратов" платят 12,5 евро", — рассказывает Григорьевс.

Рядом предлагают всем оценить уже готовые дачные дома, а заодно и попариться в бане — прямо на выставке – латвийские предприятия Neo и RT Timber. Баню можно и на месте возле дачи собрать за пару часов, или готовую привезти, допустим, к дому в городе, где классическую построить – замучаешься получать разные разрешения.

Холод в дом не просочится

По соседству стенд другой компании — CE Wood из волости Алуксне, предлагающей уникальные в своем роде утеплители и декоративные отделочные плиты, отлитые из еловой или сосновой стружки, белого цемента и воды.

© Sputnik. Sergey Melkonov Акустическая плита на основе хвойных пород древесины и белого цемента от латвийской фирмы CEWOOD

"Если говорить о декоративных плитах, то они, во-первых, просто красивые и поверх ничего уже не нужно клеить, а, во-вторых, прекрасно сохраняют тепло и служат идеальным звукопоглощающим материалом (можно делать музыкальную студию в обычной квартире многоэтажки – и соседей не потревожите). Делаем плиты и для внутренней отделки, для теплоизоляции, — они потолще. Здесь выходит словно многослойный пирог: наши плиты, потом защитная пленка, керамические гранулы и разные виды ваты — между внешней деревянной стеной и внутренней, которые за счет всего перечисленного могут быть еще и довольно тонкими, — и помещение не выстудится", — говорит представитель CE Wood Виктор Корженевич.

Не угорите в квартире

Когда строительство завершено, не грех задуматься о его безопасности. На выставке сразу несколько компаний, занимающихся охраной зданий, а также устанавливающих разные камеры – и большие, чтобы любой недоброжелатель сразу видел, и совсем крошечные – не толще пальца. О безопасности предлагает задуматься и Государственная пожарно-спасательная служба, которая всем напомнила о необходимости дома устанавливать датчики – на случай задымления.

© Sputnik. Sergey Melkonov Представитель пожарно-спасательной службы Латвии консультировала посетителей выставке по вопросам противопожарных датчиков

"Большинство трагедий случается по ночам, когда человек спит, а где-то в квартире у него что-нибудь загорелось. Человек травится угарным газом. Если бы проснулся, то, скорее всего, или сам потушил огонь, или вызвал спасателей. Поэтому в прошлом году утвердили закон, по которому через три года во всех квартирах нужно ставить детекторы дыма: если что, они издают резкий звук", — говорит капитан пожарной службы Гунита Сударе.

© Sputnik. Sergey Melkonov Системы дымоходов и вентиляции

Показывают посетителям и разные камины, и макеты квартир, и сантехнику — от смесителей до бойлеров, и домашние кинозалы, и осветительные системы, и акустические высшего класса, которые не просто устанавливают в домах, но под них огромные помещения буквально перестраивают.

Машины "на водороде" — наше настоящее

В соседнем зале всем рассказывают о среде, в которую органично вписывается дом. К нему можно подъехать на машине с водородным двигателем.

Представитель Латвийской академии наук Айварс Стариковс отметил, что такие автомобили, в частности Toyota, уже ездят по Германии, Дании, Швеции и Норвегии.

© Sputnik. Sergey Melkonov Айвар Стариков из Латвийской академии наук рассказал о преимуществах водородных электромобилей

"В Латвии их пока нет, поскольку первая заправка появится только в конце этого года – в Риге. Газообразный водород заполняется в виде топлива, от него получаем в батарее электроэнергию, которая и обеспечивает привод колес. Это, по сути, электромобиль, у которого батарея принципиально нового типа. Если обычные электромобили могут проехать от зарядки до зарядки около 120 километров, то такая – более 600", — поясняет Стариковс.

Дорога уходит в небо

Рядом всем показывают транспорт посерьезнее – систему городской подвесной натяжной дороги Sky Way, которую создали в передовом технологическом экопарке в Белоруссии, в городе Марьина гора Минской области. Вскоре такой транспорт будет не только в Белоруссии (там строительство воздушных дорог начнется в разных городах со следующего года), но даже в Австралии, Индии и Индонезии, с которыми заключены контракты. Также системой Sky Way заинтересовались десятки других стран.

© Sputnik. Sergey Melkonov Уникальная транспортная система из Белоруссии "Sky Way"

"Дорога работает на автономной системе электричества – от ветряных турбин и солнечных коллекторов. Она прошла все испытания и получала одиннадцать европейских сертификатов на использование в весенне-летний сезон, и в будущем осталось протестировать Sky Way зимой, в сильные морозы", — говорит представитель Sky Way Николай Кучер.

Транспорт (скоростной, городской, легкий — прогулочный или тяжелый — грузовой) движется по особому рельсу, внутри которого сложная система сверхпрочных металлических струн с уникальными креплениями и наполнителем. Рель принимает вес до 1 тысячи тонн "в пролете" — между опор. Например, одна опора может быть в центре Риги, вторая — в Иманте, третья – в Юрмале. А там, где опоры есть (устанавливаются на местности любого рельефа), особых весовых ограничений, в общем-то, и нет – для соответствующего вида транспорта. Но когда такую дорогу построят в нашей Риге, неизвестно: пока наши городские власти к белорусам не обратятся…

Словом, на выставке есть на что посмотреть.