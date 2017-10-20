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Саид Гобечия

Саид Гобечия из Абхазии стал лауреатом конкурса имени Дорлиак

© Фото: Саид Гобечия
В мире
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Первый Международный конкурс камерного пенияимени Нины Дорлиак проходил в Москве с 14 по 20 октября.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал лауреатом первого Международного конкурса камерного пения имени Нины Дорлиак, об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам певец.

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© Фото: / Саид Гобечия
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"Я так рад, что удалось стать лауреатом столь престижного конкурса, где судьями являются такие большие мастера. Несмотря на то, что конкурс проводится впервые, его статус был чрезвычайно высок, так как назван в честь выдающейся камерной певицы, Народной артистки СССР Нины Львовны Дорлиак", — сказал Саид Гобечия. 

Как отметил оперный певец, оргкомитет конкурса обусловил действительно серьезную и сложную программу.

"Но в этом, на мой взгляд, и состоит неповторимость этого международного конкурса", — считает Гобечия.

Первый Международный конкурс камерного пения имени Нины Дорлиак организован Министерством культуры России, Московской государственной консерваторией имени Чайковского и Моцартовским обществом. 


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