Саид Гобечия из Абхазии стал лауреатом конкурса имени Дорлиак

Первый Международный конкурс камерного пенияимени Нины Дорлиак проходил в Москве с 14 по 20 октября.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия стал лауреатом первого Международного конкурса камерного пения имени Нины Дорлиак, об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам певец.

© Фото: / Саид Гобечия Саид Гобечия в Курске получил награду за лучшее исполнение народной песни

"Я так рад, что удалось стать лауреатом столь престижного конкурса, где судьями являются такие большие мастера. Несмотря на то, что конкурс проводится впервые, его статус был чрезвычайно высок, так как назван в честь выдающейся камерной певицы, Народной артистки СССР Нины Львовны Дорлиак", — сказал Саид Гобечия.

Как отметил оперный певец, оргкомитет конкурса обусловил действительно серьезную и сложную программу.

"Но в этом, на мой взгляд, и состоит неповторимость этого международного конкурса", — считает Гобечия.

Первый Международный конкурс камерного пения имени Нины Дорлиак организован Министерством культуры России, Московской государственной консерваторией имени Чайковского и Моцартовским обществом.



