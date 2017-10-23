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Концерт группы AC/DC

Брат создателей AC/DC Джордж Янг скончался в Австралии

© AFP/ HANS KLAUS TECHT
В мире
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О смерти музыканта сообщила группа AC/DC, назвав его своим наставником и "возлюбленным братом".

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах AC/DC и Easybeats, скончался в возрасте 70 лет.

"С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего возлюбленного брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы AC/DC. Нельзя было найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника", — сообщила группа AC/DC на своей официальной странице в Facebook.

Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии, в 1963 году его семья переехала в Австралию. Спустя некоторое время он организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов. Он также принимал участие в деятельности группы AC/DC, основателями которой являются его младшие братья Ангус и Малькольм.  Кроме этого, Дждордж знаменит как соавтор международных хитов "Friday on My Mind" и "Love Is in the Air". 

Джордж является сопродюсером первых шести альбомов AC/DC совместно с Гарри Вандой: High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, Blow Up Your Video и Stiff Upper Lip.




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