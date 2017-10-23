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Весы

Один килограмм лишнего веса забирает у человека от 60 до 120 дней жизни

CC0
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Ученые выяснили, как лишний вес влияет на продолжительность жизни.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Один килограмм лишнего веса забирает у человека от 60 до 120 дней жизни, такой вывод сделали британские ученые из Эдинбургского университета, результат исследования опубликован в журнале Nature. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ученый с микроскопом
© Fotolia/ Capifrutta
Ученые выяснили, как учеба сказывается на продолжительности жизни

Исследователи проанализировали генетический код и образ жизни более 600 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. Они выяснили, что помимо вредных привычек, таких как употребление алкоголя или курение, на продолжительность жизни влияет наличие или отсутствие у человека лишнего веса.

Кроме того, если человек выкуривает одну пачку сигарет в день, его жизнь может сократиться в среднем на 7-12 лет. Также ученые сделали интересный вывод о том, что каждый год, который человек тратит на обучение, прибавляет 11 месяцев жизни.

Согласно результатам этого же исследования, генетика, вопреки распространенному мнению, не оказывает существенного влияния на преждевременную смерть и даже в самых неблагоприятных случаях сокращает продолжительность жизни не более чем на 6 месяцев.




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