СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Один килограмм лишнего веса забирает у человека от 60 до 120 дней жизни, такой вывод сделали британские ученые из Эдинбургского университета, результат исследования опубликован в журнале Nature. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Исследователи проанализировали генетический код и образ жизни более 600 тысяч человек в возрасте 40-69 лет. Они выяснили, что помимо вредных привычек, таких как употребление алкоголя или курение, на продолжительность жизни влияет наличие или отсутствие у человека лишнего веса.

Кроме того, если человек выкуривает одну пачку сигарет в день, его жизнь может сократиться в среднем на 7-12 лет. Также ученые сделали интересный вывод о том, что каждый год, который человек тратит на обучение, прибавляет 11 месяцев жизни.

Согласно результатам этого же исследования, генетика, вопреки распространенному мнению, не оказывает существенного влияния на преждевременную смерть и даже в самых неблагоприятных случаях сокращает продолжительность жизни не более чем на 6 месяцев.