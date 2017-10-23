Парламент Каталонии может провозгласить независимость на заседании 26 октября

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. 26 октября парламент Каталонии проведет заседание, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия региона, в связи с применением Испанией статьи 155 конституции. На заседании возможно будет провозглашена независимость этого испанского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на El País.

По данным газеты, такое решение принято на заседании президиума парламента, который проходит в понедельник утром.

Руководитель фракции "Вместе за "да" Луис Короминас не смог сказать, какие конкретные решения примет парламент и будет ли провозглашена независимость. "Посмотрим", — заявил Короминас, отвечая на вопрос, будет ли на заседании парламента отменено решение о приостановлении независимости,

Он добавил, что на это заседание пригласили членов испанского сената от Каталонии. "Мы думаем, что испанское государство совершило преступления в редакции части запросов для применения 155 статьи. Мы будем сражаться во всех инстанциях против этой агрессии испанского государства", — заявил Короминас, обвинив Испанию, что "она действует как диктатура". "Нам навязывают закон судами и прокурорами, полицией, чтобы посеять страх преступлениями, связанными с мятежом", — сказал он на пресс-конференции.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.