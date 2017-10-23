17:01 23 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии

Парламент Каталонии может провозгласить независимость на заседании 26 октября

© Sputnik. Javier Luengo
В мире
Получить короткую ссылку
33 0 0

Парламент Каталонии планирует предпринять ответные меры на решение правительства Испании применить 155-ю статью конституции, согласно которому Мадрид берет на себя выполнение функций правительства Каталонии.

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. 26 октября парламент Каталонии проведет заседание, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия региона, в связи с применением Испанией статьи 155 конституции. На заседании возможно будет провозглашена независимость этого испанского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на El País.

По данным газеты, такое решение принято на заседании президиума парламента, который проходит в понедельник утром.

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© Sputnik. Javier Luengo
Глава правительства Каталонии: действия Мадрида - нападение на демократию

Руководитель фракции "Вместе за "да" Луис Короминас не смог сказать, какие конкретные решения примет парламент и будет ли провозглашена независимость. "Посмотрим", — заявил Короминас, отвечая на вопрос, будет ли на заседании парламента отменено решение о приостановлении независимости,

Он добавил, что на это заседание пригласили членов испанского сената от Каталонии. "Мы думаем, что испанское государство совершило преступления в редакции части запросов для применения 155 статьи. Мы будем сражаться во всех инстанциях против этой агрессии испанского государства", — заявил Короминас, обвинив Испанию, что "она действует как диктатура". "Нам навязывают закон судами и прокурорами, полицией, чтобы посеять страх преступлениями, связанными с мятежом", — сказал он на пресс-конференции.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения ЮВО
    Проверка боем

    В Северной Осетии военнослужащие разведбата мотострелковой бригады 58-й армии ЮВО приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.

  • Заседание парламента Азербайджана, фото из архива
    Уйти нельзя остаться

    В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.

  • Тактические учения МЧС: защита учеников и сотрудников в случае воздушного налета противника
    Погорели в «суде»

    Минимум 14 семей, проживавших в бывшем здании суда в Армавирской области Армении, остались без крова в результате пожара.

  • Афиша мюзикла Норд-Ост на здании театрального центра на Дубровке, архивное фото
    В память о «Норд-Осте»

    На Большой сцене алматинского театра ARTиШОК покажут документальный спектакль «Норд-Ост» в пятнадцатую годовщину теракта.

  • Военнослужащие авиабазы ОДКБ Кант отпраздновали 14-летие объекта
    14 лет службы

    Российская авиабаза «Кант» отмечает 14 лет с момента подписания договора о размещении авиационного подразделения на территории Кыргызстана в рамках ОДКБ.

  • Очередь в ПП Каменный Лог
    Всем стоять!

    Огромные очереди из грузовых автомобилей с субботы наблюдаются в пунктах пропуска на белорусско-латвийской границе.

  • Мигалка на полицейском автомобиле
    Топор войны

    Семнадцатилетний латыш, вооруженный топором, напал на прохожих в коммуне Флумс в Швейцарии, несколько человек подучили ранения.

  • Продолжается расселение стихийного лагеря беженцев в Кале во Франции, архивное фото
    Все бегут

    Литва продолжит прием беженцев и после прекращения двухлетней программы Европейского союза, при том, что большая часть из них не остается на территории страны.

  • Пожар в Кишиневе, архивное фото
    Нет сети

    Пожар на одном из интернет-блоков крупного провайдера Кишинева оставил без «глобальной паутины» многих жителей молдавской столицы.

  • Государственный флаг Таджикистана на флагштоке в Душанбе, архивное фото
    Праздник каждый день!

    Правительство Таджикистана предложило парламенту проект поправок в закон «О праздничных днях», предусматривающий три новых праздника.

  • Сборщица хлопка
    Звезды хлопка

    В Узбекистане свыше 100 известных артистов кино и эстрады отправились в эти выходные собирать хлопок на поля – реакция на такой PR у населения неоднозначная.

  • Ель готовят к перевозке
    Ёлки-моталки

    Власти эстонского города Раквере решили больше не устанавливать авангардные рождественские елки и вернуться к традиционным – жители протестуют.

  • Военные учения ЮВО
    Проверка боем

    В Северной Осетии военнослужащие разведбата мотострелковой бригады 58-й армии ЮВО приступили к сдаче итоговой проверки за 2017 учебный год.

  • Заседание парламента Азербайджана, фото из архива
    Уйти нельзя остаться

    В парламенте Азербайджана обвинили Совет Европы в давлении на республику и захотели обсудить целесообразность нахождения в его составе.

  • Тактические учения МЧС: защита учеников и сотрудников в случае воздушного налета противника
    Погорели в «суде»

    Минимум 14 семей, проживавших в бывшем здании суда в Армавирской области Армении, остались без крова в результате пожара.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу Тильда
Душа тряпичных кукол: работы Ольги Кварчия
Баски выстроились живой цепью в поддержку референдума в Каталонии
"Мы все — Каталония": жители Страны Басков поддержали Каталонию
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia