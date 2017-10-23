На ведущую "Эхо Москвы" напал неизвестный с ножом

Журналистка доставлена в больницу, нападавший мужчина был задержан и передан правоохранительным органам.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. На ведущую московской радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр напал мужчина с ножом. Он ворвался на станцию и ударил журналистку ножом в шею, сообщил подробности инцидента на своей странице в Twitter главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Ведущую Татьяну Фельгенгауэр ворвавшийся на Эхо мужчина. Ударил ножом в шею. Мужчина задержан.Татьяна госпитализирована.Ей поставлен катетер — Алексей Венедиктов (@aavst) 23 октября 2017 г.

Мужчину, поднявшегося на 14-й этаж, чтобы напасть на рабочем месте с ножом на Фельгенгауэр, после инцидента задержала охрана станции и передала полиции. По предварительным данным, он был один и нападение связано с личным конфликтом.

Журналистку забрала карета скорой помощи, Фельгенгауэр в больнице, ее жизни ничего не угражает.

Татьяне Фельгенгауэр 32 года. На "Эхе" работает более 10 лет. Помимо ведения и подготовки программ на "Эхо Москвы" она является заместитель главного редактора радиостанции. Вместе с Матвеем Ганапольским ведет программу "Утренний разворот", а также общается с гостями в рамках программы "Особое мнение".