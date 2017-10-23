Украина назвала условие возврата к закупкам российского газа

В Киеве заявили, что могут начать снова закупать газ у России, если она согласится поменять организацию транзита, то есть точка учета будет перенесена с западной границы Украины на восточную

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точку учета газа перенесут с западной границы Украины на восточную, сообщает Sputnik Литва.

Об этом заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью украинскому интернет-изданию "Экономическая правда", отвечая на вопрос, не логично ли было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа у РФ.

"Никогда не говори никогда. <…> Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа у России — Sputnik) очень рискованно и безответственно", — сказал Кистион.

Киев перестал закупать газ у России в ноябре 2015 года, а в 2016 году впервые отказался от российского газа при подготовке к отопительному сезону.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что после 2019 года необходимо изменить организацию транзита российского топлива в Европу. Именно тогда завершится действующий транзитный контракт между Киевом и Москвой.

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Москва не считает целесообразным изменение организации транзита в ЕС.