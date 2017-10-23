Месси, Неймар или Роналду: ФИФА определит лучшего

Вечером 23 октября в Лондоне состоится торжественная церемония по вручению премии The Best лучшим футболистам и тренерам мира 2017 года.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Вручаемый Международной федерацией футбола (ФИФА) приз ответит на извечный для современного футбола вопрос болельщиков "Месси или Роналду", а быть может, в борьбу этих звезд мирового футбола вклинится бразилец Неймар.

The Best вручается ФИФА с прошлого года — после того как премия "Золотой мяч" вернулась к журналу France Football.

Первая торжественная церемония по вручению новой премии по итогам 2016 года прошла в швейцарском Цюрихе 9 января 2017 года. В номинации "Лучший игрок года среди мужчин" (The Best FIFA Men's Player) победил португалец Криштиану Роналду (за него было отдано почти 35% голосов, за главного соперника по номинации аргентинца Лионеля Месси — 27%).

Право голоса имеют представители медиа, тренеры и капитаны национальных сборных, а также обычные болельщики — каждая группа составляет 25% от общего числа голосов.

В этом году в тройку финалистов в борьбе за приз лучшему футболисту года, помимо Месси и Роналду, вошел Неймар из французского клуба "ПСЖ".

Определят в Лондоне и лучшую футболистку, ею может стать Дейна Кастельянос из Венесуэлы, американка Карли Ллойд или голландка Лике Мартенс.

Тренеры тоже в борьбе

Помимо номинаций среди игроков, есть и призы для тренеров. Так, в борьбе за лучшего тренера года мужских команд встретятся француз Зинедин Зидан, выигравший с мадридским "Реалом" и испанский чемпионат, и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, и два итальянца — ставший чемпионом Англии с лондонским "Челси" Антонио Конте и выигравший золото итальянского первенства наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. На лучшего тренера в женском футболе претендуют Нильс Нильсен (Дания), Жерар Прешер ("Лион") и Сарина Вигман (Голландия).

Определят и лучший гол сезона: среди номинантов на приз имени знаменитого венгерского футболиста Ференца Пушкаша — забившая мяч с центра поля, венесуэлка Дейна Кастельянос (она же может стать и лучшей футболисткой года), форвард лондонского "Арсенала" Оливье Жиру и вратарь южноафриканского клуба "Барока" Оскарине Масулуке, который забил гол ударом через себя.

Специальная номинация есть и для болельщиков: на титул "Фаны года" номинированы фанаты "Боруссии" (Дортмунд), "Селтика" (Глазго) и ФК "Копенгаген".