Задержанный в Москве экс-чиновник из Абхазии отрицает хищение денег у Этуша

Против бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Следователи задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег у известного актера Владимира Этуша, им оказался экс-председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Москвы.

Против 59-летнего мужчины возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в главном следственном управлении Москвы.

Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия заявил, что взял деньги в долг и намерен их вернуть.

"Я никогда не был мошенником, я никогда в голове не держал мысли, что не верну деньги. У меня действующий договор займа до декабря", — сказал подозреваемый.

Ранее СМИ сообщили, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений на сумму 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, а помочь артисту выгодно пристроить за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Супруги отдали ему деньги, а когда попросили вложенное якобы в швейцарский банк вернуть, получили отказ.