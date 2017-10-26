Политолог о доверии к СМИ в США: молодежь более прагматичная

В рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop провел опрос, в ходе которого респондентов просили ответить на вопрос, объективны ли американские СМИ или они находятся под влиянием властей и крупного бизнеса.

СУХУМ, 26 октября, Амра Амичба. Большинство людей, которые не доверяют СМИ в США, образованны и молоды, такая аудитория более прагматична и критически настроена. Такое мнение Sputnik высказала политолог Далила Пилия, комментируя результаты опроса компании Ifop.

"Отношения к информации у разных категорий людей разное. Одни воспринимают полученную информацию за истину, говорят, вот, видите, было написано, другая категория людей считает, что, конечно, ее надо проверить. Нельзя брать за абсолютную информацию, которую нам дают. Есть третья категория людей, которая вообще не верит средствам массовой информации. Некоторые политические партии, которые поддерживали нынешнего президента, они, естественно, за доверие к средствам массовой информации. А те, кто был против, это была огромная машина, которая работала против, многие не доверяют этой машине, — отметила политолог. — Насколько граждане США доверяют средствам массовой информации своей страны, мы узнаем через их же СМИ и проводимые исследования и опросы, которые показывают, что большинство не доверяет средствам массовой информации – это люди достаточно образованные, и надо отметить, что молодые люди. Сегодня молодежь более прагматичная, критически относятся, и это верно".

По результатам опроса, проведенного старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, Ifop, значительная часть жителей США не доверяет американским телеканалам и изданиям.

Более половины американцев не доверяют своим СМИ

Более половины опрошенных — 59 процентов — считают, что СМИ выражают не свое мнение, а политиков и предпринимателей. По сравнению с 2015 годом доля американцев, придерживающихся такой позиции, выросла на шесть процентов. Чуть более четверти опрошенных назвали прессу "в целом беспристрастной".

Не доверяют масс-медиа в основном республиканцы (78%) и сторонники Дональда Трампа, в то время как среди демократов в беспристрастности СМИ сомневаются чуть менее половины.

В объективности СМИ убеждены в основном жители западных штатов и, как правило, люди с высоким уровнем образования. Ангажированной прессу считают подавляющее большинство протестантов и атеистов, среди католиков такого мнения придерживаются менее половины.

Три четверти жителей США, с доходом чуть выше среднего, не склонны верить медиа. При этом американцы с еще более высоким достатком считают СМИ объективными.

Опрос в 2017 году был проведен компанией Ifop с 20 по 27 сентября в США. В опросе приняли участие 802 респондента в возрасте старше 18 лет.